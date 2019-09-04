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Продолжает рушиться: в Сети рассказали о проседании Крымского моста
Несмотря на заявления оккупантов о благоприятном воздействии мостовой переправы через Керченский пролив на экономику и экологию захваченного полуострова, постоянно появляются свидетельства совершенно противоположного характера.
Так, пользователь Twitterиз Севастополя под ником «Станция Крым» утверждает, что мост все больше проседает, при этом из-за его пагубного воздействия на окружающую среду страдают экосистемы Азовского и Черного морей.
«Создается впечатление, что Крымский мост создан не для удобства, а для того, чтобы уничтожить все на пути. С ним постоянно происходят казусы. Путинский проект уже достался Черного моря. Мост все больше проседает и глубина пролива уменьшается, это приводит к огромным экологическим проблемам», — пишет он.
Читатели микроблога разделяют мнение автора:
Напомним, что о проседании моста ранее сообщали в Министерстве Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Согласно данным чиновников, космическая съемка зафиксировала смещение арок Керченского моста — на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.
Смещение произошло недалеко от побережья Крыма, в центральной части моста и чуть дальше — на острове Тузла. Выводы были сделаны на основании интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных со стороны временно оккупированного Крымского полуострова, и острова Тузла. По информации МинВОТ, зафиксировано несколько критических участков, где происходят процессы смещения.
Кроме того, строительство мостового перехода привело к созданию ряда проблем для обителей акватории Черного и Азовского морей: массово гибнут медузы и редкие виды рыб, повышается соленость морской воды, умирают морские растения и микроорганизмы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший представитель президента в Крыму, доктор юридических наук, профессор Борис Бабин в эксклюзивном интервью нашему изданию отметил, что Крымский мост так и не смог решить самых злободневных для жителей полуострова проблем: туристов на отобранной у Украины территории не прибавилось, пляжи пустуют, и, самое главное — с помощью перехода нельзя решить проблему поставок воды.
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