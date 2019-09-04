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Шоу-бизнес

Популярный российский актер похудел на 100 килограммов: фото до и после

10:35 4 сентября 2019 721
Семчев
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский актер, звезда многих сериалов Александр Семчев похудел на 100 килограммов, сделав себе такой подарок на 50-летний юбилей.

Как информирует «СтарХит», Семчев, который весил 200 кг, страдал от сахарного диабета, одышки и повышенного артериального давления.

Семчев

Конечно, ему давали роли добродушных толстяков, но врачи предупредили актера — он так долго не проживет.

Семчев перечел на правильное питание и вскоре сумел сбросить 40 кг, но не остановился и похудел еще на 60 кг.
Друзья актера даже придумали ему прозвище: «ПолСаши».

Ходили сплетни, что Семчев перенес операцию по уменьшению желудка, но сам он это отрицает. «Уменьшайте порции, пейте воду для усиления метаболизма и чередуйте куриную грудку с индейкой и рыбой. Ну, конечно, дело не только в куриной грудке, есть еще и сырые овощи. Мешайте в равных пропорциях и увидите эффект», — советует актер.

Напомним, ранее актриса Наталья Бочкарева рассказала, как сумела похудеть на 60 кг.

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