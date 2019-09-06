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Шоу-бизнес

Российский актер Семчев рассказал, как похудел на 100 килограммов

9:08 6 сентября 2019 1
Семчев
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский актер Александр Семчев, о похудении которого сообщалось ранее, рассказал, как ему удалось сбросить 100 кг.

Секретами похудения актер поделился с КП.ру.

«Никакой диеты. Просто надо уменьшить порции. Есть можно все, но понемногу. В моем случае, граммов по 300 за прием 4−5 в день. Обязательно заниматься физкультурой: ходить в спортзал, чтобы мышечную массу нарастить, ходить пешком, пить много воды», — вот советы от Семчева.

Он также признался, что жить ему стало легче. «Ушла нагрузка на сердце, суставы. Упал сахар в крови. Все это повлияло на качество жизни. Во-вторых, мне хотелось поменять профессиональные стереотипы», — отметил актер и добавил, что теперь у него будут новые роли.

Фото Семчева до похудения

Семчев

Фото Семчева после похудения

Семчев

Напомним, ранее еще одна российская актриса похудела на 60 кг.

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