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Российский актер Семчев рассказал, как похудел на 100 килограммов
Российский актер Александр Семчев, о похудении которого сообщалось ранее, рассказал, как ему удалось сбросить 100 кг.
Секретами похудения актер поделился с КП.ру.
«Никакой диеты. Просто надо уменьшить порции. Есть можно все, но понемногу. В моем случае, граммов по 300 за прием 4−5 в день. Обязательно заниматься физкультурой: ходить в спортзал, чтобы мышечную массу нарастить, ходить пешком, пить много воды», — вот советы от Семчева.
Он также признался, что жить ему стало легче. «Ушла нагрузка на сердце, суставы. Упал сахар в крови. Все это повлияло на качество жизни. Во-вторых, мне хотелось поменять профессиональные стереотипы», — отметил актер и добавил, что теперь у него будут новые роли.
Фото Семчева до похудения
Фото Семчева после похудения
Напомним, ранее еще одна российская актриса похудела на 60 кг.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».