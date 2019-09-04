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Романтические встречи и новая должность: гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака
Начало осени принесет позитивные перемены в жизнь практически всех знаков зодиака, особенно представителей Близнецов, Львов и Стрельцов. Многих из них ждет не только повышение по службе, но и удача в личной жизни.
Гороскопы на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь.
О том, что сулит сентябрь-2019 всем знакам зодиака, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказал дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ Хаял Алекперов.
Овны
Начало сентября — не самый подходящий период для новых стартов в сфере бизнеса и карьеры. Есть риск столкнуться с чередой преград на пути. А потому постарайтесь посвятить это время планированию дальнейших действий. В семейной жизни ваша раздражительность может стать главной причиной ссор с близкими людьми. Чтобы сохранить гармонию в отношениях, старайтесь быть сдержаннее в высказываниях. Помните, что лучше лишний раз промолчать, чем сделать замечание.
Тельцы
Сентябрь для представителей знака будет весьма благоприятным в финансовом плане. Это отличный повод поднять себе настроение приятными покупками или, как минимум, порадовать подарками близких. Но вот личная жизнь Тельцов может окажется под прицелом недоброжелателей. А потому старайтесь держаться подальше от сплетен и пересудов и не раскрывайте своих секретов сторонним людям. Впрочем, личное никогда не стоит выносить на обсуждение общественности.
Близнецы
Сентябрь сулит Близнецам успех в карьерной сфере. На работе перед представителями знака откроются новые возможности и перспективы, о которых вы даже не помышляли. Но звезды советуют при этом не терять бдительности, иначе ваши недоброжелатели могут вам насолить. Конец месяца лучше посвятить делам семейным — близким понадобится ваша помощь, поэтому найдите время для того, чтобы провести их в кругу семьи.
Раки
Этот месяц может оказаться весьма утомительным для осторожных Раков. Многие вопросы им придется решать здесь и сейчас, без отлагательства, что может привести к стрессу и даже расстройству нервной системы. Совет звезд — вовремя делать паузы и отвлекаться на любимое дело или занятие, которое помогает вернуть душевную гармонию. Прекрасно поможет перезагрузиться встреча со старыми друзьями.
Львы
Сентябрь сложится для представителей знака Льва очень удачно. Возможны неожиданные повороты в судьбе, которые благоприятным образом отразятся в том числе на личной жизни. А потому от спонтанной командировки лучше не отказываться — рискуете упустить новое приятное знакомство. Именно оно может оказаться для вас судьбоносным.
Девы
В этом месяце звезды сулят представителям Дев значительное продвижение в карьере. Чтобы достичь успеха, надо лишь быть немного активнее, не отступать на полпути и не бояться говорить о своих идеях руководству. Сейчас у вас есть все шансы улучшить деловую репутацию, а возможно, и получить должность своей мечты.
Весы
Сентябрь станет весьма плодотворным месяцем для Весов. Ваша работоспособность будет находиться на высоком уровне, в вы легко сможете сконцентрироваться на решении самых сложных задач. Постарайтесь использовать момент, чтобы разобраться с теми делами, которые постоянно откладывали на потом. Лучшего времени для этого в ближайшие месяцы не найти.
Скорпионы
Представителям знака Скорпиона стоит повременить с решением серьезных задач, особенно если они касаются финансовой сферы. Именно сейчас вы можете допустить серьезный промах из-за спешки и невнимательности к деталям. А вот в личной жизни постарайтесь проявлять себя как можно активнее. Скорее всего, партнер уже давно ждет первого шага с вашей стороны. Сейчас самое время принять для вас судьбоносное решение.
Стрельцы
Сентябрь — отличное время для любых начинаний. Все, за что вы беретесь, обещает стать хорошим стартом. Удача теперь на вашей стороне. Главное — не спугнуть ее внутренними сомнениями и желанием отложить все на потом. Лучшее время для решения семейных вопросов и спорных моментов.
Козероги
В сентябре Козерогам, как никогда, захочется перемен. Но звезды советуют все же не торопиться и не делать резких движений. Помните, что вы можете заблуждаться. В личной жизни звезды обещают представителям знака незабываемые романтические впечатления. Не исключено, что во время нового знакомства вспыхнет любовь с первого взгляда, которая окажется судьбоносной. Главное, не упустите момент.
Водолеи
Сентябрь для Водолеев — отличное время, чтобы отдохнуть и немного расслабиться. В работе больших сдвигов не предвидится. А потому, если есть возможность, отправляйтесь в небольшое путешествие со своей второй половинкой. Звезды сулят массу позитивных впечатлений, которые помогут запастись энергией на целый месяц.
Рыбы
В сентябре у Рыб появится больше свободного времени. Звезды советуют им потратить его как можно продуктивнее — уделите внимание своему хобби, займитесь творчеством или саморазвитием.
В личной жизни одиноким представителям знака звезды не обещают особого оживления. Зато будет достаточно времени, чтобы разобраться в себе, своих чувствах и сделать правильные выводы о былых ошибках.
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