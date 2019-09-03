Купальник маловат: голая Леся Никитюк оригинально поздравила школьников (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с семьей наслаждается отдыхом в Турции, взбудоражила сеть откровенным фото в купальнике. Она опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором позирует в сексуальном белом купальнике со шнуровкой на боках. Пикантные кадры Леся сопроводила постом-поздравлением школьников с началом учебного года.

Никитюк пожелала детям хорошо учиться и не обращать внимания на обиды и обзывания одноклассников, ведь никто не знает, какая судьба кого ждет.

«Дітки ви пішли в школу??? Ну тоді гарно вчіться і приносьте високі оцінки) а Цьоця Леся пізніше фотку з бантиками виставить. P. s. Если у вас в школе будут проблемы с ровесниками, вас будут обижать или обзываться. Никогда не замыкайтесь и не развивайте в себе комплексы!!! Кто знает, какое будущее вас ждёт», — не без иронии написала Никитюк.

Подписчики Леси живо отреагировали на откровенные фото, оставляя комментарии. Одни восхищаются сексуальной фигурой Леси, другие — считают фото вульгарным и советуют сменить купальник на размер больше.

«Багиня! Ну просто красотка! Красавица с волшебным чувством юмора!!!», «А по мне все супер))) молодец пусть завидуют!!!», «Фото шикарно подобрано для поздравления школьников))», «Леся отдай купальник детям. он на тебя маловат», «Леся, солнышко, не надевай такой купальник больше, он тебя не красит», «Как не профессионально выкладывать такие фото, вы все-таки человек медийный!», — пишут под фото.

Ранее Леся Никитюк заговорила о пластических операциях и призналась, что в юности мечтала укоротить ноги, а сейчас не против убрать горбинку на носу.

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