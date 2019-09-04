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Где смотреть онлайн Свитолина — Уильямс: расписание трансляций полуфинала US Open
В четверг, 5 сентября, на Открытом чемпионате США (US Open), заключительном в нынешнем сезоне турнире серии «Большого шлема» с общим призовым фондом более 57 млн долларов, лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина (пятая позиция в мировом женском рейтинге) сыграет с титулованной американкой Сереной Уильямс (8-я). Начало матча — в 23:00 по киевскому времени.
Для нашей теннисистки предстоящий поединок станет вторым полуфиналом на турнирах серии «Большого шлема» в карьере. Предыдущим успешным выступлением украинка может похвастаться на Уимблдоне-2019 два месяца назад, где уступила будущей победительнице румынке Симоне Халеп.
Что касается Серены, то американка за свою карьеру выиграла 23 турнира серии «Большого шлема», из которых шесть — именно на US Open (в 1999-м, когда Свитолина только делала первые шаги в теннисе, 2002-м, 2008-м, 2012-м, 2013-м и 2014-м).
В общей сложности теннисистки сыграли между собой пять матчей. Четыре победы за Уильямс-младшей (в 2012-м на Кубке Федерации, в 2015-м на Открытом чемпионате Австралии и в американском Цинциннати, а также в 2016-м на «Ролан Гаррос»), одна в активе Элины (в 2016-м на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро).
Отметим, что благодаря своему успешному выступлению на кортах в Нью-Йорке украинка уже обеспечила себе третью строчку в обновленном рейтинге WTA, что является повторением ее лучшего достижения в карьере. Но останавливаться на достигнутом Свитолиной нельзя, ведь победа на US Open поднимет ее на второе место в списке лучших теннисисток мира.
US Open-2019, ½ финала (женщины)
5 сентября (четверг)
Элина Свитолина — Серена Уильямс 23:00 «Евроспорт 1»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина встретила легенду бокса в Нью-Йорке.
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