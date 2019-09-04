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Мир

Польша решила побороться за украинских врачей: сделан важный шаг

11:37 4 сентября 2019 340
Очередь в польской поликлинике
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Польша страдает от острой нехватки врачей. Как пишет издание Gazeta Wyborcza, в стране нет ни одной области медицины, где не наблюдались бы длинные очереди. Пациентам приходится ожидать возможности попасть к специалисту в среднем по четыре месяца. А к особенно востребованным докторам (например, эндокринологам) — даже до двух лет.

В Польше сейчас насчитывается около 130 тысяч врачей — на 30−50 тысяч меньше, чем необходимо. Многие молодые врачи уезжают работать в другие страны ЕС. Остаются в основном медики, средней возрасте которых составляет 55 лет.

В связи с этим для врачей из стран, не входящих в Евросоюз, намерены упростить процедуру трудоустройства.

Так, польское правительство решило облегчить для них визовые условия. Также будет упрощена сложная и длительная процедура признания их дипломов — достаточно будет пройти лишь курс переподготовки. Главное условие — знание польского языка.

Особые надежды возлагаются на докторов из Украины и Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ресторан в Польше попал в скандал из-за дискриминационного отношения к украинцам.

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