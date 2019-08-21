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Ресторан в Польше попал в скандал из-за отношения к украинцам (фото)
Польский Центр отслеживания расистского и ксенофобского поведения обнаружил вопиющие нарушения в работе одного из ресторанов в городе Гдыня, где разместили объявление о том, что просит обращаться «ноль украинцев или других подобных». Напомним, в сети появилось видео, подтверждающее утверждение, что к украинцам в Польше относятся как к бесправной рабочей силе.
Теперь Центр намерен подать заявление в прокуратуру, сообщает Польское радио.
Объявление ресторана в сети
В то же время адвокат владельца заведения утверждает, что в инциденте виновен только один человек, и это было его «необдуманным решением», тогда как другие сотрудники заведения его позицию не разделяют.
По словам адвоката, в ближайшее время этот человек опубликует свои извинения.
Отмечается, что за публичные призывы к ненависти на национальной почве в Польше предусмотрена уголовная ответственность — виновнику грозит до двух лет заключения.
Тем временем стало известно, что украинцы составляют до 75% трудовых мигрантов, которые официально трудоустроены на территории Польши (483 тысячи из 644 тысяч).
Напомним, в марте в Польше поляки жестоко избили мигранта из Украины — водителя сервиса Uber. Однако в суде им выдвинули обвинения только в хулиганстве вместо преступления на национальной почве.
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