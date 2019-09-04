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Шоу-бизнес

"Леся с папиком": поклонники подшутили над Никитюк из-за фото в микрокупальнике

13:05 4 сентября 2019 361
Леся Никитюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая часто балует поклонников снимками в купальнике, опубликовала в соцсетях очередное горячее фото.

Но этот снимок отличался от других не только купальником и позой, а и тем, что позировала Леся не сама, а с отцом. «Лучший папа в мире», — похвасталась телеведущая.

Никитюк

Ее подписчики не смогли удержаться от шуток. «Леся с папиком», — написали они несколько раз в комментариях.

Поклонникам Леси очень понравился ее отец, они заявили, что она — настоящая папина принцесса. Также комплименты достались стройной фигуре Никитюк. А вот купальник вызвал критику — его считают слишком откровенным и советуют девушке быть скромнее.

Напомним, что Леся Никитюк отдыхает с родителями в Турции.

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