- 14:05 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рвет и мечет: Brexit могут отложить
- 14:03 Легенда «Челси» Джон Терри купил роскошный особняк 18-го века
- 14:02 Лепс перенес две операции: любимый певец Путина не может петь
- 13:53 Генерал рассказал о ядерном оружии Путина в Крыму
- 13:41 Умер знаменитый автор календаря Pirelli Питер Линдберг
- 13:40 "Я Юзика узнаю по мандату": новый парламент жестко потроллили
- 13:29 В Белой Церкви женщина грабила детей на игровых площадках: в полиции показали ее фото
- 13:27 Ухо никому не отрезали: оккупанты сознались в фейке
- 13:22 Специалисты в шоке: смертоносный ураган «Дориан» внезапно остановился и начал разрастаться
- 13:22 У Зеленского придумали новый налог для IT-шников: за что будут брать деньги
- 13:14 Пасадобля: DZIDZIO рассмешил сеть репетицией забавного номера для "Танців з зірками"
- 13:05 "Леся с папиком": поклонники подшутили над Никитюк из-за фото в микрокупальнике
"Леся с папиком": поклонники подшутили над Никитюк из-за фото в микрокупальнике
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая часто балует поклонников снимками в купальнике, опубликовала в соцсетях очередное горячее фото.
Но этот снимок отличался от других не только купальником и позой, а и тем, что позировала Леся не сама, а с отцом. «Лучший папа в мире», — похвасталась телеведущая.
Ее подписчики не смогли удержаться от шуток. «Леся с папиком», — написали они несколько раз в комментариях.
Поклонникам Леси очень понравился ее отец, они заявили, что она — настоящая папина принцесса. Также комплименты достались стройной фигуре Никитюк. А вот купальник вызвал критику — его считают слишком откровенным и советуют девушке быть скромнее.
Напомним, что Леся Никитюк отдыхает с родителями в Турции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.