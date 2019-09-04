Общество и люди

"Туалет в долг": в сети рассказали о странном сервисе на украинском курорте

В Бердянске, который мог бы стать меккой украинского туризма, отдыхающих так и не полюбили. Впечатление от города туристам постоянно портят досадные бытовые мелочи, вроде испорченных продуктов на рынке или сомнительная безопасность в пансионатах. Одним из примеров таких проблемных мелочей стал туалет на Приморской площади в центре города.

Как жалуются гости Бердянска, заведение взимает плату с посетителей, но не принимает монеты номиналом меньше гривни. Если у клиента оказалась только мелочь, человеку предлагают посетить туалет в долг.

О странном сервисе рассказали в городской группе в Facebook. Прилагаемые фото с места подтверждают, что долговые финобязательства — это не единственная «фишка» туалета. Не меньше вопросов вызывает мыло на веревочке, экономия на туалетной бумаге, а также ведущий в стену пандус на входе в заведение.

Как сообщали «ФАКТЫ», Бердянск в нынешнем году был признан одним из самых чистых курортов, а туристы после отдыха делились яркими фото природных красот.

Фото Brd24 Бердянск/Facebook

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