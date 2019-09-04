Внебрачный сын Шварценеггера показал на пляже накачанную фигуру и свою девушку (фото)

Мир

В то время, как младший сын Арнольда Шварценеггера от его жены Марии Шрайвер, 21-летний Кристофер, продолжает набирать лишний вес, внебрачный сын Железного Арни все больше становится похож фигурой на своего звездного родителя. 21-летний Джозеф Баена, которого актеру родила его домработница Милдред и который моложе Кристофера на пять дней, появился на пляже Малибу вместе со своей девушкой Никки Додаж. Баена и Додаж познакомились в колледже, который они оба окончили в этом году.

Как пишет Daily Mail, Арнольд находится в отличных отношениях с Джозефом, всю финансовую ответственность за которого он взял на себя после того, как узнал о своем отцовстве. Хотя измена с его матерью разрушила его брак со Шрайвер. Джозеф Баена пока что не интересуется работой актера. Его больше привлекает бодибилдинг, с которого начинал свою карьеру Арнольд. Молодой человек мечтает принимать участие в соревнованиях культуристов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Арнольд Шварценеггер потерял своего лучшего друга: бывший «Мистер Олимпия» Франко Коломбо утонул во время купания.



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