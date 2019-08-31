Утонул лучший друг Арнольда Шварценеггера – бывший "Мистер Олимпия" (фото)

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Голливудский актер Арнольд Шварценеггер скорбит о смерти своего лучшего друга, с которым он был знаком с юности — итальянского актера и чемпиона-бодибилдера Франко Коломбо.

Сообщается, что 78-летний Коломбо утонул, плавая возле побережья своего родного острова Сардиния. О его смерти первым сообщил в соцсети Шварценггер. ««Я люблю тебя, Франко. Я всегда буду помнить радость, которую ты принес в мою жизнь, советы, которые ты мне давал, и мерцание в твоих глазах, которое никогда не исчезало. Ты был моим лучшим другом», — написал он в Instagram.

Коломбо был обладателем титула «Мистер Олимпия» в 1976 и в 1981 годах. Сам Арнольд был победителем этого международного соревнования культуристов в 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 и 1975, а также в 1980-м году.

Франко и Арнольд познакомились в 1965 году на конкурсе «Мистер Европа». Впоследствии Коломбо снимался в небольших ролях в фильмах с участием Шварценеггера — «Терминатор» и «Конан-варвар».

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