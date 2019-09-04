- 15:53 Кабмин согласился уволить Кличко с должности главы Киевской горадминистрации
- 15:51 Одесский облсовет уволил директора художественного музея Ройтбурда: в сети волна возмущения
- 15:45 "Вы влюблены?" Ирина Билык восхитила постельным фото
- 15:42 Киевский суд разрешил ГБР применить силу к экс-главе НБУ Гонтаревой
- 15:41 Заигрались: Россия "присвоила" мост в Бангкоке
- 15:30 Знаменитого киевского Самсона покрасили в розовый цвет
- 15:27 Зеленский поставил крест на "пластунах": закон о господдержке украинских скаутов ветирован
- 15:12 «Спасибо народу Украины»: «майдан» в Гонконге одержал победу над властями
- 15:09 Война неизбежна: Жириновский взорвал сеть новыми страшилками на росТВ
- 15:07 Звезда сериала "Школа" засветила голую грудь
- 15:06 Стало известно, сколько «Шахтер» заплатил за Коноплянку
- 14:59 Украинский спецназ обустроил базу на искусственном острове под Очаковом: в сеть попали ее фото
Зеленский поставил крест на "пластунах": закон о господдержке украинских скаутов ветирован
Закон о государственной поддержке национальной скаутской организации «Пласт», подписанный еще бывшим спикером Андреем Парубием, был ветирован президентом Украины Владимиром Зеленским и возвращен в Раду с предложениями президента.
Как сообщает «Радио Свобода», теперь парламенту нужно учесть эти предложения или преодолеть вето президента 300 голосами.
«Пласт», как украинский аналог скаутского движения, появился в Украине в 1911 году. В апреле 1912 года во Львове воспитанники одного из основателей «Пласта», Александра Тисовского, впервые приняли присягу. Эта дата считается днем рождения украинского «Пласта». Учредителями организации были Тысовский, Петр Франко и Иван Чмола.
30 мая 2019 года за законопроект «О государственном признании и поддержке „Пласта“ — Национальной скаутской организации Украины» проголосовали 228 народных депутатов.
Документ признает исторический вклад «Пласта» в становление украинской государственности и регулирует порядок государственной поддержки единственного украинского движения скаутов.
Ранее «ФАКТЫ» писали об альтернативной организации, которая много лет существует в Чернигове — движении православных скаутов. В ней молодежь учат любить Россию, верить в Бога и участвовать в военно-патриотических играх, похожих на советскую «Зарницу».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"