Зеленский поставил крест на "пластунах": закон о господдержке украинских скаутов ветирован

Украина

Закон о государственной поддержке национальной скаутской организации «Пласт», подписанный еще бывшим спикером Андреем Парубием, был ветирован президентом Украины Владимиром Зеленским и возвращен в Раду с предложениями президента.

Как сообщает «Радио Свобода», теперь парламенту нужно учесть эти предложения или преодолеть вето президента 300 голосами.

«Пласт», как украинский аналог скаутского движения, появился в Украине в 1911 году. В апреле 1912 года во Львове воспитанники одного из основателей «Пласта», Александра Тисовского, впервые приняли присягу. Эта дата считается днем ​​рождения украинского «Пласта». Учредителями организации были Тысовский, Петр Франко и Иван Чмола.

30 мая 2019 года за законопроект «О государственном признании и поддержке „Пласта“ — Национальной скаутской организации Украины» проголосовали 228 народных депутатов.

Документ признает исторический вклад «Пласта» в становление украинской государственности и регулирует порядок государственной поддержки единственного украинского движения скаутов.

Ранее «ФАКТЫ» писали об альтернативной организации, которая много лет существует в Чернигове — движении православных скаутов. В ней молодежь учат любить Россию, верить в Бога и участвовать в военно-патриотических играх, похожих на советскую «Зарницу».

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