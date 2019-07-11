"Это были реально крутые годы": Парубий эмоционально попрощался с народными депутатами (видео)

Украина

Верховная Рада восьмого созыва, о роспуске которой в день своей инаугурации заявил президент Владимир Зеленский, в пятницу, 12 июля, завершает свою деятельность.

Спикер Андрей Парубий поблагодарил народных депутатов, которые сегодня вышли сфотографироваться на лестнице парламента и спели гимн.

«Это были крутые годы. Это были реально крутые годы того, что мы сделали. Пройдет время, и история это оценит. Но это невероятные были вещи. И когда я вспоминаю, как мы принимали или декоммунизацию, принимали церковные законы, закон о языке, или наши реформы, безвиз… К ним можно по-разному относиться, но это 144 закона», — подчеркнул Парубий.

Он отметил, что Верховную Раду восьмого созыва пытаются дискредитировать. Но, по словам Парубия, история даст высокую оценку работы этого парламента.

«Я могу сказать свою оценку сегодня. Все эти 5 лет, когда мы стояли плечо к плечу, когда мы в воюющей стране творили новую армию… я знаю наверняка: каждый воевал за Украину, за величие Украины, за победу Украины на передовой! Я хочу действительно каждому из вас выразить благодарность. Я глубоко, чрезвычайно уверен — история даст очень высокую оценку. Мы будем бороться за все достижения. Мы не дадим никому ни одного из этих достижений ликвидировать когда-либо, любым силам реванша», — сказал спикер парламента.

Он говорил взволнованно и возвышенно. Так же взволнованы были и народные депутаты.

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении выборов на 21 июля. Среди причин роспуска Рады в команде Зеленского называли отсутствие коалиции.

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