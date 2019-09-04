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Жители Черкасс массово отравились блинами из супермаркета
В Черкассах зарегистрирован случай отравления пищевыми продуктами. Заболевание с признаками кишечной инфекции выявлено среди жителей города, которые употребляли блины с разной начинкой, приобретенные в одном из местных супермаркетов.
По данным городского управления Госпродпотребслужбы, в течение 2 и 4 сентября в городскую инфекционную больницу госпитализировали девять человек, в том числе 5 детей в возрасте до 17 лет.
У всех больных предварительный диагноз «острая кишечная инфекция средней степени тяжести».
Специалисты ведомства проводят расследование этого случая и внеплановое инспектирование супермаркета с отбором проб питьевой воды, готовых блюд, гигиенических смывов.
О каком именно магазине идет речь, в службе не указывают.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом отравлении студентов шаурмой в Киеве на Борщаговке, а также об отравление этим фастфудом под Одессой.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!