В Киеве начались массовые проверки производителей шаурмы из-за зафиксированных случаев отравления

Украина

После массового отравления студентов шаурмой на столичной Борщаговке Главное управления Госпотребслужбы столицы начало внеплановые проверки киосков, осуществляющих ее продажу. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По состоянию на 03.09.2019 в городе Киеве зарегистрировано заболевание острой кишечной инфекцией, вероятно связанное с употреблением в пищу шаурмы, приобретенной в малых архитектурных формах по изготовлению и реализации шаурмы на территории столицы», — говорится в сообщении.

В частности, во время проверки злополучного ларька на улице Борщаговской 128 выявлено, что его производственные мощности на содержатся в чистоте и в надлежащем состоянии; в ларьке отсутствует защита от вредителей и грызунов, контактирующие с пищевыми продуктами рабочие поверхности не дезинфицируются, при этом ларек напрочь лишен надлежащих условий для безопасного хранения продуктов и т. д.

Кроме того было установлено, что общепит работал без разрешительных документов. В частности, магазин не был зарегистрирован в Государственном реестре мощностей операторов рынка.

Уточняется, что в ходе проверки отобрано 5 образцов пищевых продуктов, произведено 20 смывов с объектов окружающей среды, один работник обследован на наличие энтеропатогенной кишечной микрофлоры.

По результатам проведенного внепланового мероприятия принято решение о временной приостановке работы указанного ларька.

Кроме того, в связи с увеличением количества случаев заболевания острой кишечной инфекцией созданы рабочие группы в составе специалистов Главного управления Госпотребслужбы, полицейских, сотрудников ГУ «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», которые займутся сбором информации о субъектах хозяйствования, занимающихся изготовлением и реализацией шаурмы на территории города Киева.

Напомним, что шаурма с легкой руки президента Владимира Зеленского стала считаться еще одной «визитной карточкой» столицы. Именно ее он упомянул в поздравлении на День Киева, чем немало озадачил киевлян и гостей города. И это при том, что медики давно бьют в набат, предупреждая об опасности шаурмы и других видом фастфуда. Так, в одном из недавних постов и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун высказала мнение, что наибольшее количество смертей в мире вызывает неполноценное питание, к которому, в частности, относится и продукция фастфуда — в том числе, картошка фри, хот-доги и шаурма. Она заверила украинцев, что лучшим питанием на работе будет не шаурма, а принесенная с собой из дома еда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», массовое отравление студентов одного из столичных ВУЗов случилось накануне, 2 сентября. Сначала в больницу попали 7 молодых людей, которые покупали шаурму в киоске на Борщаговской. Но уже во вторник, 3 сентября, количество пострадавших возросло до 15 человек. Было установлено, что студенты покупали шаурму в разных точках Киева.

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