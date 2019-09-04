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Политика

Гончарук хочет превратить Кабмин в "проходной двор"

17:59 4 сентября 2019 33
Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук намерен сделать более открытыми здание и двор Кабмина. Инициатива сейчас обсуждается в правительстве. Об этом Гончарук заявил на брифинге в среду, 4 сентября.

«Мы сейчас изучаем, дискутируем активно с нашими службами безопасности о том, насколько открытым можно сделать правительственное здание, двор и все остальное. Нам хочется открыть это максимально, но не все нам, по понятным причинам, позволяют», — подчеркнул глава правительства.

По слова Гончарука, в течение недели станет известно, насколько реалистичными являются угрозы, которые на самом деле вызывают необходимость ограничений, которые есть в Кабмине.

Премьер отметил, что сейчас уже удалось убрать «перегородки между этажами» в здании правительства и теперь, по его словам, «не нужно ходить зигзагами, блуждать по лабиринтам, теперь здесь все просто и прозрачно, на самокате можно кататься свободно».

Напомним, 1 сентября Гончарук проехал по зданию Кабмина на самокате.

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