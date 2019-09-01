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Украина

Премьер Гончарук прокатился по Кабмину на самокате: опубликовано видео

17:27 1 сентября 2019 303
Премьер-министр на самокате
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Александр Гончарук записал видео ко Дню знаний, в котором креативно поздравил преподавателей, школьников и студентов.

По его словам, для него 1 сентября совпало с первой неделей премьерской жизни, одним из вызовов которой является задача модернизировать украинское образование, сделав его современным, конкурентным, европейского образца.

«С первым сентября всех, кто учится и преподает!» — сказал премьер.

Примечательно, что на видео глава правительства предстал в неформальном образе — на самокате он проехался по коридорам Кабинета Министров.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Если Эдуард Петриков счел его свидетельством начала реальных перемен в стране, то противники «Команды Зе» резко раскритиковали «детское» поведение главы правительства.

«Следующее фото на лошадке-каталке? Просто сюр какой-то. Палата № 6…, — написал пользователь Евгений.

«Нужно повышать градус креатива. Установить в ВР аттракционы „Лавка“ с кнопками голосования и чтоб они, когда голосовали — крутились. Выступающие с трибуны должны пока выступают жонглировать яйцами, выступать можно, пока яйцо не уронишь. А ещё чтоб по периметру мишки на великах катались», — поиронизировала над креативом главы правительства пользователь Каледония.

Напомним, Алексей Гончарук, чью кандидатуру на посту главы Кабмина утвердила Верховная Рада девятого созыва, официально является самым молодым в новейшей истории Украины. Тем не менее в 2018 году он заработал около двух миллионов гривен.

Полный состав новосформированного правительства Гончарука читайте в статье"ФАКТОВ" «Кабмин в лицах: появился полный состав нового правительства Украины (фото)».

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