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Зеленский учредил в Украине странный праздник
В Украине с этого года появится еще один новый праздник — День безопасности пациентов. Напомним, в Украине в третье воскресенье июня отмечается День отца.
Указ об учреждении Дня безопасности пациентов в среду, 4 сентября, подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
В документе отмечается, что решение было принято, «признавая обеспечения безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения».
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Учитывая, что безопасности пациентов посвящен конкретный день, видимо, в остальные дни их безопасность обеспечивать не будут.
Напомним, ранее президент Зеленский учредил День Памяти, который будет ежегодно отмечаться 29 августа. Соответствующий указ президент подписал 23 августа 2019 года.
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