25.08 / 25.33 27.46 / 27.86
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский учредил в Украине странный праздник

18:51 4 сентября 2019 47
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине с этого года появится еще один новый праздник — День безопасности пациентов. Напомним, в Украине в третье воскресенье июня отмечается День отца.

Указ об учреждении Дня безопасности пациентов в среду, 4 сентября, подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

В документе отмечается, что решение было принято, «признавая обеспечения безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решение 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Учитывая, что безопасности пациентов посвящен конкретный день, видимо, в остальные дни их безопасность обеспечивать не будут.

Напомним, ранее президент Зеленский учредил День Памяти, который будет ежегодно отмечаться 29 августа. Соответствующий указ президент подписал 23 августа 2019 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер