25.08 / 25.33 27.46 / 27.86
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Ровенской области две общины не поделили церковь: в драке сошлись 60 человек

19:27 4 сентября 2019 140
люди возле церкви
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровенской области произошел очередной инцидент между представителями двух религиозных общин.

Как сообщили в областном главке полиции, во вторник, 3 сентября, на территории церкви в селе Малинск представители ПЦУ срезали замки на дверях храма и пытались вынести оттуда вещи, нападая на местных жителей.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ проникли внутрь храма и хотели провести там богослужение.

Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин. В инциденте возле церкви были задействованы 60 человек. Перепалка переросла в драку, во время которой ушибы и ссадины получили одиннадцать местных жителей.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Самоуправство».

Следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловской прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал украинцев отбросить призывы к разжиганию розни и молиться за единую поместную автокефальную Украинскую православную церковь. Митрополит Епифаний заверил, что двери церкви открыты для всех православных Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер