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В Ровенской области две общины не поделили церковь: в драке сошлись 60 человек
В Ровенской области произошел очередной инцидент между представителями двух религиозных общин.
Как сообщили в областном главке полиции, во вторник, 3 сентября, на территории церкви в селе Малинск представители ПЦУ срезали замки на дверях храма и пытались вынести оттуда вещи, нападая на местных жителей.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ проникли внутрь храма и хотели провести там богослужение.
Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин. В инциденте возле церкви были задействованы 60 человек. Перепалка переросла в драку, во время которой ушибы и ссадины получили одиннадцать местных жителей.
Полиция открыла уголовное производство по статье «Самоуправство».
Следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловской прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал украинцев отбросить призывы к разжиганию розни и молиться за единую поместную автокефальную Украинскую православную церковь. Митрополит Епифаний заверил, что двери церкви открыты для всех православных Украины.
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