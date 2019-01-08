Общество

Оставили храм, но унесли купол: в Винницкой области ПЦУ и УПЦ МП не поделили церковь

В Виннице в храме Александра Невского настоятель, снял купол из церкви. Инцидент произошел после того, как руководство училища Департамента полиции охраны МВД, на территории которого находится церковь, сообщило о расторжении договора аренды с церковной общиной. Об этом сообщил пресс-секретарь Винницкой епархии УПЦ МП протоиерей Владимир Пучков.

Напомним, в конце декабря несколько приходов в Винницкой области, еще до получения Томоса, первыми вышли из подчинения Московского патриархата. В Православную церковь Украины перешли приходы в Виннице, Козятинском, Калиновском и Винницком районах.

«Община, которая при этом храме была зарегистрирована, имела в нем определенную собственность — все утварь церковная, а также купол. Он устанавливался на средства общины. Поэтому, когда руководство училища поставило общину перед фактом, что она должна покинуть помещение, они, конечно, забрали с собой свою собственность, включая купол. Купол сняли, положили его на землю. Община просто забрала свое имущество, так как ее поставили перед фактом, что она должна покинуть помещение», — цитирует протоиерея УНН.

Священник связывает расторжение договора аренды с церковной общиной с тем, что она принадлежит к Московскому патриархату, «на которую оказывается сейчас определенное давление».

Храм находился в училище полиции и действовал там по договору с 2005 года. Сейчас община ищет новое помещение для храма.

На действия представителей церкви в полиции отметили, что «это не их компетенция, полиция не вмешивается в церковные дела».

В пресс-службе ПЦУ факт снятия купола подтвердили, отметив, что таким образом настоятель храма отреагировал, «когда ему лично за его политические взгляды указали на дверь, он из-за того церковь разбирает».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал украинцев отбросить призывы к разжиганию розни и молиться за единую поместную автокефальную Украинскую православную церковь. Митрополит Епифаний заверил, что двери церкви открыты для всех православных Украины.

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