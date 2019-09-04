Мир

Актрисы разбегались в ужасе: в России обстреляли съемочную группу фильма о проститутках (видео)

Житель города Прохладный в Кабардино-Балкарии (Россия) устроил стрельбу из окон собственной квартиры по съемочной группе. Ранее в Днепре полиция задержала мужчину, который стрелял из окна квартиры.

Жителю прохладного не понравилось, что под его окнами снимают фильм о проститутках. И он открыл пальбу огонь из карабина «Сайга» из окна собственного квартиры. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Актеры и актрисы, которые снимались в фильме «Чики», быстро разбежались. Боец за нравственность в людей не попал, но попал по колесам автомобилей съемочной группы.

Актрису Кристину Мироненко госпитализировали из-за сильного стресса, вызванного стрельбой.

Стрелка задержала полиция.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о стрельбах, которые вели из квартир жители Киева.

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