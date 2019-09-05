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Под Ровно умер военнослужащий из Черкасс: что об этом известно
В ночь на понедельник, 2 августа, на Ровненском общевойсковом полигоне умер 39-летний мобилизованный из Черкасской области. Об этом проинформировал руководитель пресс-центра оперативного командования Запад Анатолий Прошин, пишет zn.UA.
По его словам, когда мужчине стало плохо, ему оказали первую медицинскую помощь, однако она не дала положительных результатов.
«Медики предварительно установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Однако окончательная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы»,— говорится в сообщении.
Сейчас идет служебное расследование, работает военная служба правопорядка совместно с полицейскими.
Умерший находился на Ривненском военном полигоне от 31 августа.
Напомним, ранее на полигоне десантно-штурмовых войск в Житомирской области найден мертвым военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре остановилось сердце 47-летнего сержанта ВСУ Александра Грицаюка, который получил тяжелые минно-взрывные ранения во время вражеского обстрела 25 августа. Об этом сообщила советник губернатора Днепропетровской области Татьяна Губа.
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