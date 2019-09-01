Украина

Врачи боролись до последнего: украинский боец умер от полученных на Донбассе ранений

В Днепре остановилось сердце 47-летнего сержанта ВСУ Александра Грицаюка, который получил тяжелые минно-взрывные ранения во время вражеского обстрела 25 августа. Об этом сообщила советник губернатора Днепропетровской области Татьяна Губа. Напомним, в тот день при вражеском обстреле были ранены четверо военных ВСУ. Троих удалось доставить в госпиталь, но один был ранен слишком тяжело и скончался по пути в медучреждение.

По информации советника, медики боролись за жизнь героя до последней минуты, однако спасти жизнь не смогли.

Напомним, в четверг, 29 августа, в селе Барсуки Лановецкого района Тернопольской области состоялись похороны военнослужащего 35-й бригады морской пехоты ВСУ Виталия Собко, погибшего 25 августа на Донбассе в районе операции Объединенных сил.



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