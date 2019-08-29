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Трехлетний ребенок, которого в Черкасской области бросил в колодец родной отец, находится в коме
Трехлетний мальчик из села Залесского (Черкасская область), которого в колодец бросил родной отец, находится в коме. До этого мужчина несколько раз ударил ножом свою дочь.
Как сообщает начальник пресс-службы главка ГосЧС в Черкасской области Константин Проценко, врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое. Он с многочисленными травмами находится в центральной районной больнице.
Он также сообщил, что мальчика, который находился на 25-метровой глубине, помог достать 18-летний местный житель — ни один из спасателей не мог протиснуться в узкое отверстие.
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