Борис Джонсон потерпел два сокрушительных поражения за один вечер

Мир

Вечером 4 сентября Палата общин Великобритании (нижняя палата британского парламента) отклонила предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести 15 октября досрочные выборы. Главе правительства не хватило голосов, чтобы одержать победу. Для одобрения его инициативы требовалось, чтобы предложение поддержали две трети депутатов. Это не менее 434 голосов. За проведение досрочных выборов проголосовали 298 депутатов. Еще 56 высказались против.

Удар по планам Джонсона нанесла фракция лейбористов во главе с лидером партии Джереми Корбином. Он и его сторонники просто воздержались от голосования. Джонсон обвинил Корбина в лицемерии. Премьер-министр напомнил, что последние два с половиной года лидер лейбористов громче всех призывал к проведению досрочных выборов, а теперь, когда такая возможность была абсолютно реальна, потопил ее.

В ответ Корбин заявил, что по-прежнему выступает за досрочные парламентские выборы, однако хочет, чтобы они состоялись только после того, как вступит в силу закон, запрещающий правительству Великобритании вывести страну из состава Евросоюза без соглашения.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», такой законопроект был одобрен Палатой общин в первом чтении 4 сентября. И это был первый тяжелый удар, нанесенный Джонсону. Его противники в этот вечер работали в сумасшедшем темпе. Пока премьер-министр вносил предложение о проведении досрочных выборов, они провели моментальную процедуру внесения поправок в законопроект и приняли его уже в третьем чтении! Документ был тут же отправлен в Палату лордов.

Там у Джонсона немного шансов затормозить неугодный ему законопроект. Большинство лордов выступают за согласованный выход из ЕС. У премьера есть единственная возможность, как считают британские СМИ, затормозить принятие закона, «включив филибастер». Этот способ состоит в том, что часть членов Палаты лордов начинает топить законопроект в море предлагаемых поправок. Они требуют обсуждения. Дискуссии могут затянуться надолго.

А времени на это фактически нет. На следующей неделе в работе британского парламента наступит перерыв — так называемая пророгация. Ее добился Джонсон, чтобы парламент не мешал ему осуществить Brexit 31 октября.

Однако, похоже, премьер недооценил своих противников. Они намерены принять закон до пророгации. Лорды заявили, что будут заседать по ночам и в выходные, если это потребуется. СМИ напоминают, что последний филибастер продолжался всего двое суток. Это было в апреле.

Вечернее заседание Палаты общин 4 сентября было весьма эмоциональным. Призывая к проведению досрочных выборов, Джонсон заявил: «Пусть страна решает, кто — лидер оппозиции или я — поедет в октябре в Брюссель решать вопрос о Brexit!»

Корбин тут же парировал: «Я за выборы, потому что хочу сместить это правительство!». Затем лидер лейбористов добавил: «Цель предложения нашего премьера — нечестная игра, недостойная его должности. Предложение провести выборы 15 октября немного напоминает яблоко, предложенное Белоснежке Злой королевой. То, что нам предлагают — это не яблоко и даже не выборы, это — яд выхода из ЕС без соглашения».

Джонсон спешит провести досрочные выборы 15 октября, поскольку он оказался в цейтноте. 17 октября в Брюсселе начнется саммит лидеров стран Евросоюза. В августе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, встречаясь с Джонсоном, согласились на то, чтобы пересмотреть проект договора о Brexit, который Палата общин британского парламента трижды отклонила и который стал причиной отставки Терезы Мэй. Но они поставили Джонсону жесткое условие — он должен 17 октября представить в Брюсселе свои окончательные предложения по условиям Brexit.

Джонсон полагает, что 15 октября большинство британцев проголосуют за консерваторов. И он получит возможность отменить закон, запрещающий Brexit без договора с Брюсселем. Тогда 17 октября ему не придется просить об отсрочке выхода до 31 января 2020 года, как это прописано в документе, принятом 4 сентября действующей Палатой общин.

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