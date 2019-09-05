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Происшествия

Автобус с детьми попал в жуткое смертельное ДТП на трассе Киев — Чоп: фото с места аварии

7:50 5 сентября 2019 165
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 4 сентября, во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями, в одном из них находилось 49 детей.

Как сообщили во Львовском областном главке полиции, авария случилась в районе села Банюнин Каменско-Бузского района в 20:57.

На месте погиб водитель туристического автобуса, перевозившего детей. Состояние детей уточняется.

Напомним, в Днепре в ДТП попало маршрутное такси, в котором ехало около 20 пассажиров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Черкассами в ДТП травмы получили восемь пассажиров пригородного пассажирского автобуса, который слетел с трассы после столкновения с легковым автомобилем.

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