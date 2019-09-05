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Автобус с детьми попал в жуткое смертельное ДТП на трассе Киев — Чоп: фото с места аварии
В среду, 4 сентября, во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями, в одном из них находилось 49 детей.
Как сообщили во Львовском областном главке полиции, авария случилась в районе села Банюнин Каменско-Бузского района в 20:57.
На месте погиб водитель туристического автобуса, перевозившего детей. Состояние детей уточняется.
Напомним, в Днепре в ДТП попало маршрутное такси, в котором ехало около 20 пассажиров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Черкассами в ДТП травмы получили восемь пассажиров пригородного пассажирского автобуса, который слетел с трассы после столкновения с легковым автомобилем.
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