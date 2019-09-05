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Происшествия

В Киеве наглые воровки напали на иностранку: в сети показали их фото

9:30 5 сентября 2019 381
Кража кошелька из сумки
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве банда из семи человек напала на иностранку — туристку из Индии — и украла у женщины кошелек с документами, банковскими карточками и деньгами. Ранее на столичном вокзале задерживали воровок, которые также обворовали иностранца и попытались отбиться от полиции.

Фотографии «великолепной семерки» — шести женщин и одного парня — в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». «Му» говорит коровка, «кря» говорит уточка, «начальник, шо опять» говорят эти задержаны, когда снова оказались в наручниках после совершения очередной кражи. Задержали, как всегда, «на горячем», — говорится в комментарии к фото. Среди задержанных — двое ранее судимых за кражи.

Задержанным воровкам — от 15 до 32 лет. Парню — 26 лет, он был судим дважды.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Деснянском районе Киева задержали воровку, которая обокрала три магазина и пыталась убежать. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, как уроженка Керчи в магазинах заходила в примерочные с вещами, а выходила уже без них. У задержанной, месяцем ранее приговоренной к году заключения за аналогичные преступления, изъяли вещи на сумму порядка двух тысяч гривен.

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