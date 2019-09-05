- 10:04 В Киеве будут судить Медведчука: все подробности
- 10:04 Появились новые доказательства беременности Собчак
- 09:56 Где смотреть онлайн Свитолина — Уильямс: расписание трансляций полуфинала US Open
- 09:53 Никогда мы не будем братьями: флаг Украины на концерте в Москве возмутил сеть
- 09:49 Один из пассажиров заменил пилота, не явившегося на работу
- 09:44 Путин признал вину за сбитый Boeing МН-17: в России указали на важный момент
- 09:30 В Киеве наглые воровки напали на иностранку: в сети показали их фото
- 09:12 В Киеве сожгли машину сына Гонтаревой: фото с места ЧП
- 09:06 Отец известного украинского футболиста пропал в Крыму
- 08:58 Совсем рехнулись: в Донецке запретили героизацию "бандеровцев"
- 08:43 На польской границе образовались многочасовые пробки со стороны Украины: через какой пункт лучше не ехать
- 08:24 Где смотреть онлайн Сербия – Португалия: расписание трансляций матчей отбора к Евро-2020
В Киеве наглые воровки напали на иностранку: в сети показали их фото
В Киеве банда из семи человек напала на иностранку — туристку из Индии — и украла у женщины кошелек с документами, банковскими карточками и деньгами. Ранее на столичном вокзале задерживали воровок, которые также обворовали иностранца и попытались отбиться от полиции.
Фотографии «великолепной семерки» — шести женщин и одного парня — в сеть выложил ресурс «Киев Оперативный». «Му» говорит коровка, «кря» говорит уточка, «начальник, шо опять» говорят эти задержаны, когда снова оказались в наручниках после совершения очередной кражи. Задержали, как всегда, «на горячем», — говорится в комментарии к фото. Среди задержанных — двое ранее судимых за кражи.
Задержанным воровкам — от 15 до 32 лет. Парню — 26 лет, он был судим дважды.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Деснянском районе Киева задержали воровку, которая обокрала три магазина и пыталась убежать. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, как уроженка Керчи в магазинах заходила в примерочные с вещами, а выходила уже без них. У задержанной, месяцем ранее приговоренной к году заключения за аналогичные преступления, изъяли вещи на сумму порядка двух тысяч гривен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...