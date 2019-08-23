Происшествия

В Киеве поймали серийную воровку и показали её фото

В Деснянском районе Киева задержали воровку, которая обокрала три магазина и пыталась убежать. Напомним, на днях в киевском магазине в районе метро «Осокорки» у женщины с ребенком воровка увела мобильный телефон.

В полиции сообщили, что воровку задержала охрана одного из магазинов одежды на улице Гната Хоткевича. Для документирования происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснили полицейские, на записях с камер видеонаблюдения из двух магазинов видно, как женщина зашла в примерочную с вещами, а вышла без них.

В течение часа воровка сумела похитить вещи из трех магазинов.

Правоохранители обнаружили и изъяли у 37-летней уроженки Керчи товар на сумму около 2000 гривен.

Выяснилось, что месяц назад женщину приговорили к одному году заключения за аналогичное преступление.

Открыто уголовное производство по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Отметим, ранее камеры наблюдения помогли вычислить воров, специализирующихся по кофейням и магазинам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как на рынке Запорожья наказали женщину, уличенную в воровстве.

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