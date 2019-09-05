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Спорт

Стало известно, сколько Хабиб заработает за бой с Порье

12:00 5 сентября 2019 70
Стало известно, сколько Хабиб заработает за бой с Порье
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 7 сентября, россиянин Хабиб Нурмагомедов (27 побед в UFC, ни одного поражения) будет защищать чемпионский титул в легком весе в бою с американцем Дастином Порье (25 побед, 5 поражений).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ НУРМАГОМЕДОВ — ПОРЬЕ

За поединок, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) и станет для Хабиба первым в 2019 году после длительной дисквалификации, действующий чемпион получит солидный гонорар. «Гонорар будет в 3−3,5 раза больше, чем за бой с Макгрегором (тогда россиянину полагалось 2 млн долларов, но за драку после боя Нурмагомедов был лишен половины заработка. — Авт.). Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену. 2 млн — маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем», — передает слова отца бойца Абдулманапа Нурмагомедова информационное агентство ТАСС.

К слову, Хабиб с начала недели находится в Абу-Даби под усиленной охраной. Как сообщили источнику представители команды бойца, опасности никакой нет, просто это необходимо для спокойной подготовки к бою. Нурмагомедов живет на закрытой территории, которая охраняется в том числе вооруженными людьми.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где можно посмотреть в прямой трансляции чемпионский бой UFC.

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