Хабиб — Порье: онлайн трансляция боя UFC за титул чемпиона мира

Спорт

В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби (ОАЭ) на du Arena, расположенной на искусственном острове Яс, пройдет бой за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым (27 побед, ни одного поражения) и американцем Дастином Порье (25 побед, 5 поражений). Ориентировочное начало поединка — в 21:00 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Аншлаг гарантирован!

На предстоящий грандиозный вечер Абсолютного бойцовского чемпионата, который пройдет на du Arena, способной вместить до 35 тысяч зрителей, распроданы все билеты. Так что аншлаг на мероприятии, главным боем которого станет схватка полноценного и временного чемпионов мира в легком весе гарантирован!

Слова перед боем

Хабиб Нурмагомедов: «Порье — очень хороший боец, он заслужил драться за чемпионский пояс. Побывал во многих войнах. Внутри клетки, конечно, это, безусловно, война. Но за клеткой, кроме уважения, ничего к нему не испытываю. В последнем бою (с Конором Макгрегором. — Авт.) я просто не мог дождаться, я просто хотел схватить его. Знаете, я уже не мог дождаться, когда же судья скажет „Начали!“ Самое главное — это твои отношения с родителями, друзьями, близкими, соседями, семьей, детьми. Это и есть самое главное, а там, что ты выходишь и бьешь людей внутри октагона, я думаю, что Всевышнему до этого дела нет».

Дастин Порье: «7 сентября мне нужны всего лишь 25 минут. Хабиб может забрать остальные 364 дня в году. Мне просто нужно быть лучше на протяжении 25 минут, и я на 100% уверен, что могу это сделать. Нашему бою не нужен трешток, чтобы продажи были более высокими. Это поединок лучшего с лучшим, и мы собираемся продемонстрировать это на деле. Нас ждет невероятный бой».

Теплая встреча Порье в Абу-Даби

По прилету в Абу-Даби американский боец настолько был растроган теплым приемом, что станцевал национальный арабский танец.

Что касается Хабиба, то заключительный этап подготовки к бою он провел в Дубае, после чего без излишнего привлечения внимания переехал в Абу-Даби (расстояние между городами — 140 км).

Последние поединки бойцов

Последний раз Хабиб проводил официальный поединок в UFC 6 октября прошлого года, когда удушающим приемом победил ирландца Конора Макгрегора. После боя спортсмены устроили драку уже за пределами октагона, что вылилось для обоих в длительную дисквалификацию — Нурмагомедов, в частности, получил девять месяцев «бана».

Порье же в своем последнем поединке победил единогласным решением судей соотечественника Макса Холлоуэя и завоевал титул временного чемпиона UFC в легком весе, а в бою с Хабибом попробует стать уже полноценным обладателем титула.

Букмекеры верят в успех Хабиба

Букмекеры видят явным фаворитом предстоящего боя действующего чемпиона. К примеру, «Фаворит Спорт» на победу россиянина дает коэффициент 1,20, в то время как на успех американца — 4,55. Досрочная победа Хабиба оценивается коэффициентом 1,90 (на Порье — 6,0), по очкам — 2,50 (9,0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб Нурмагомедов задумывается о завершении выступлений на профессиональном уровне.

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