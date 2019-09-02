Хабиб — Порье: где смотреть онлайн чемпионский супербой в UFC

Спорт

В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет бой за титул чемпиона мира в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) между действующим обладателем титула в легком весе россиянином Хабибом Нурмагоемедовым (27 побед, ни одного поражения) и американцем Дастином Порье (25 побед, 5 поражений).

Предстоящий поединок станет для Нурмагомедова первым после 11-месячного перерыва, связанного с длительной дисквалификацией, полученной россиянином за драку после боя с Конором Макгрегором 6 октября прошлого года. Что касается Порье, то в своем последнем бою, прошедшем 13 апреля, американец выиграл единогласным решением судей у своего соотечественника Макса Холлоуэя, завоевав титул временного чемпиона UFC в легком весе.

Букмекеры видят явным фаворитом предстоящего боя действующего чемпиона. К примеру, «Фаворит Спорт» на победу россиянина дает коэффициент 1,20, в то время как на успех американца — 4,55. Досрочная победа Хабиба оценивается коэффициентом 1,90 (на Порье — 6,0), по очкам — 2,50 (9,0).

В прямой трансляции, начиная с 21:00 по киевскому времени, за перипетиями поединка можно будет следить на «Первом канале» (Россия). Также трансляция будет доступна на телеканалах BT Sport Box Office (Великобритания) и ESPN+ (США).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб завалил на пол бойца, который тяжелее него на 47 кг.

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