Украина

В 2013 году никто бы не поверил, что за флаг Украины людям будут вспарывать животы, — блогер

«Братская» Россия может попытаться стереть Украину с лица земли только за то, что украинцы хотят жить свободно, развиваться так, как будет лучше для нашей страны, и окончательно избавиться от контроля западного соседа, укравшего у нас часть территории и втянувшего страну в войну.

Об этом пишет блогер Юрий Гудыменко и советует гражданам Украины поверить в то, что в один момент украинская нация может просто исчезнуть, как и сама Украина. И не удивляться тому, что российские военные самолеты могут пойти на Киев.

«Наша война — это война не за Крым и не за Донецк, не за Луганск и не за Пески, а за независимость как таковую», — пишет блогер.

По словам Гудыменко, за последние пять лет войны украинцы должны были выучить один урок — нужно готовиться ко всему.

«В 2013 году никто не знал, что при слове „Иловайск“ у украинцев будут мутнеть глаза. В 2013 году никто не знал, что слово „аэропорт“ может вызывать ассоциации не только с отпуском. В 2013 году никто не верил, что будет война с Россией. В 2013 году никто бы не поверил, что за сине-жёлтый флаг людям будут вспарывать животы», — с горечью напоминает он трагические моменты истории страны.

Напомним, за пять лет российской агрессии погибло около 13 тысяч украинцев, огромное количество было ранено и пострадало. Более полутора миллионов переселенцев вынуждены были покинуть свои дома.

«Русский мир» превращает оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в мертвую зону, где закрываются предприятия, разрушается инфраструктура. Донбассу из-за хозяйствования боевиков грозит экологическая катастрофа. И все это реальность, о которой пять лет назад никто не мог подумать.

В мае этого года были обнародованы результаты соцопроса, проведенного группой «Рейтинг», согласно которым 75 процентов опрошенных украинцев выступают за прямые переговоры президента Украины с Путиным, а 55 процентов считают, что нужны переговоры с главарями «ЛНР» и «ДНР».

В интервью «ФАКТАМ» главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин высказал мнение, что Россия пытается реализовать в Украине несколько сценариев — федерализацию страны, как, например, делается в Молдове, а если это не удастся, то устроить настоящую гражданскую войну, ввести на территорию своих «миротворцев» и фактически оккупировать наши территории.

Карин также считает, что Россия может решиться на «маленькую победоносную войну» против Украины, начав ее с авиационного и ракетного ударов, за которым последует сухопутная операция.

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