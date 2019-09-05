«Не надо нас вытаскивать любой ценой!» — Олег Сенцов

Украина

Апелляционный суд Киева выпустил Владимира Цемаха из-под стражи под личное обязательство. Того самого Цемаха, в выдаче которого якобы так заинтересован Путин. Потому что гражданин Украины Цемах, воевавший на стороне боевиков «ЛНР», пока единственный свидетель по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH-17. И без его показаний суду будет сложнее доказать вину России в этом теракте.

Но с другой стороны, без его выдачи Россия не отдает наших пленных. А мы ведь действительно хотим вернуть и моряков, и Олега Сенцова, и Романа Сущенко и всех-всех-всех. Тут-то и возникает проблема выбора, а скорее, безвыходная ситуация. Отдать Цемаха равносильно сдаче интересов страны, а не отдать и тем самым обречь наших заложников еще на годы и годы заключения тоже невозможно. Имея дело с подлым и коварным врагом, такая ситуация не могла не возникнуть. Рано или поздно. Это понимают все.

Три года назад, в августе 2016 года, политзаключенный Олег Сенцов написал письмо, в котором говорит и о цене его освобождения. Ниже публикуем текст письма Олега Сенцова, адресованного «всем, кому это интересно».

«Третий год я сижу в российской тюрьме. Третий год против моей страны ведут войну. Враг воюет подло, исподтишка, делая вид, что он тут ни при чем. Ему никто уже не верит, но его это не останавливает. Война не бывает красивой, но правда все равно за нами — мы ни на кого не нападаем, мы защищаемся.

Но кроме этого, главного врага, которого все знают и который на поверхности, есть и другие. Они помельче, но они внутри, здесь, под кожей, они почти свои. Но они не за нас, они за себя. Кто-то остался от старых времен, кто-то просто хочет жить по-старому, но под новой личиной. Не получится. И у того большого и у тех, что поменьше, цели разные, но нам с ними не по пути. И я не буду говорить, что мы посмотрим, кто кого. Я и так знаю, кто победит. Стремление к свободе и прогрессу не остановить.

Нас много в плену в России и еще больше на Донбассе. Кого-то уже освободили, другие ждут и надеются. У каждого своя история и условия содержания. Кто-то пиарится на пленных, кто-то реально работает. Становиться более известным заключенным, чтобы тебя обменяли быстрее других, — это не тот путь, которым я хотел бы пройти. Я не хочу тянуть одеяло на себя. Я хочу остаться просто фамилией в общем списке. Вряд ли мне предложат выйти последним, но это был бы хороший выбор.

Здесь в заключении мы ограничены. И даже не свободой — этого уже не отнять, а тем, что мало что можем сделать для страны. Точнее, можем сделать только одно — держаться. Не надо нас вытаскивать любой ценой — победа от этого не приблизится. Использовать нас как оружие против врага — да. Знайте, что мы не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что этот гвоздь не согнется.

Слава Украине!"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что депутаты Европарламента направили Владимиру Зеленскому открытое письмо с просьбой не допустить выдачи России Цемаха. С соответствующим письмом к украинской стороне обратилась также государственная прокуратура Нидерландов, выразившая заинтересованность в том, чтобы Цемах был доступен для допросов в качестве подозреваемого.

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