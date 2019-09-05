Вблизи Крыма затонул катер с туристами: первые подробности

Происшествия

В оккупированном Крыму под Судаком затонул прогулочный катер «Камелот». На борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «@tv360ru».

«13 человек удалось спасти, ведутся поиски одного из пассажиров», — говорится в сообщении канала.

Катер находился в 200 метрах от берега в районе мыса Меганом под Судаком.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в оккупированном Севастополе утонули две спортсменки. Одна из них была из Москвы (1986 года рождения), а вторая — из Мурманска (1992 года рождения). Первая была действующей чемпионкой мира по кикбоксингу, а вторая — вице-чемпионкой. Это произошло на территории яхт-клуба «Юг» в бухте Омега. Несмотря на предупреждение о шторме, одна из девушек отправилась купаться и прыгнула в море с пирса. Видимо, с ней что-то произошло. Возможно, она ударилась во время прыжка. Так или иначе, но ей на помощь бросилась подруга и тоже утонула.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter