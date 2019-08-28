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- 17:35 Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в «Орел и Решку»
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в «Орел и Решку»
Популярная российская ведущая и блогер Анастасия Ивлеева и Андрей Бедняков, который также был ведущим проекта «Х-Фактор», возвращаются в «Орел и Решку». Они появятся вместе в новом сезоне трэвел-шоу уже в сентябре на канале «Интер». Опытные ведущие обещают по-новому показать самые удаленные уголки мира в проекте с названием «Ивлеева vs Бедняков», конкурируя друг с другом.
«Это матерые волки путешествий, которые покажут зрителям, где и как лучше отдохнуть, что стоит увидеть своими глазами, а куда лучше и вовсе не соваться. Эти опытные туристы, казалось бы, объехали весь мир. Но на планете осталась еще уйма туристических направлений, где не бывал ни один из них: Новая Зеландия, Сидней, Милан, Колорадо!», — заинтриговала продюсер проекта Елена Синельникова.
Анастасия была ведущей два сезона и покинула проект еще в прошлом году.
«Помню, как не находила слов, чтобы выразить свою грусть от того, что Решка закончилась, а сейчас не нахожу их для того, чтобы выразить свою радость и полнейший ШОК от происходящего! Я счастлива! Я рада! Это совсем другой сезон, не похожий ни на один что был до этого! Бедняков, а ты хорош! Шутки шутками, а ведь жизнь все устроила как надо», — написала в своем микроблоге Анастасия Ивлеева.
Напомним, Андрей Бедняков уже был ведущим «Орла и Решки» в 2011 году вместе с Жанной Бадоевой. Его можно назвать долгожителем проекта, он пережил восемь сезонов, облетел почти 100 городов мира и намотал сотни тысяч километров. Работал в паре с Лесей Никитюк и Настей Короткой.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Насте Ивлеевой запрещен въезд в Украину.
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