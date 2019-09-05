Убийство матери двоих детей в Херсоне: перед исчезновением женщина поссорилась с мужем (фото)

Происшествия

Полиция Херсонской области объявила в розыск 21-летнего парня, который может знать, кто и при каких обстоятельствах изнасиловал и убил 36-летнюю Елену Кулапову. Предполагается, что некто Сергей Сушко находился неподалеку от того места, где пропала женщина.

По крайней мере, парня зафиксировали камеры наблюдения в интернет-кафе в момент исчезновения Елены.

По информации полиции, женщина вышла из дому поздно вечером 2 сентября без мобильного телефона и в домашнем халате. По показаниям свидетелей, Елена собиралась забежать в магазин, который находится рядом с ее домом. И как в воду канула. Супруг Елены некоторое время спустя отправился на поиски жены, но безрезультатно. В пять утра он обратился в полицию. В 6:45 тело женщины с колото-резаными ранами на шее и со следами изнасилования было обнаружено на городском Гидропарке.

Между тем, по сведениям издания kherson.net.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стало известно, что накануне своей гибели Елена будто бы, поссорилась с мужем, вышла из дому и, сев в машину к незнакомцу, уехала в неизвестном направлении. Эта информация проверяется.

Елена Кулапова — владелица салона красоты. Ее муж — дальнобойщик. Друзья семейной пары говорят, что у супругов были очень теплые отношения. У женщины остались двое детей — 15-летний сын и 3-летняя дочка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Херсоне зверски убили 20-летнюю девушку. Лицо ее было изуродовано, на теле — следы побоев.

А в Харьковской области мужчина перерезал горло своей знакомой за то, что она обозвала его «нищебродом».

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