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Спорт

Руис — Джошуа: первая дуэль взглядов перед боем-реваншем (видео)

16:49 5 сентября 2019 145
Руис — Джошуа: первая дуэль взглядов перед боем-реваншем (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В городе Эд-Дирийя (Саудовская Аравия) состоялась первая дуэль взглядов перед боем-реваншем за чемпионские титулы по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между мексиканцем Энди Руисом (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение).

Мероприятие стало первым официальным после сенсационного поражения Джошуа от Руиса 1 июня на ринге знаменитой арены Madison Square Garden в Нью-Йорке. Мексиканец вел себя уверенно, порой даже слишком, и одаривал британца лишь насмешливыми взглядами.

«Я понимаю, что Энтони стал сильнее. Он голоден и хочет вернуть себе пояса. Он тяжело тренируется, но то же самое можно сказать и обо мне. Я собираюсь стать еще лучше и увезти все титулы домой в Мексику. И обязательно выиграю — так же, как сделал это 1 июня», — заверил Энди.

Более сдержанным был Джошуа. «Это все будет продолжаться до 7 декабря, после чего Энди обязан будет поставить на кон свои пояса. Два воина сойдутся в битве и только лучший выйдет с ринга победителем. Звание чемпиона — это не просто пояса, должно быть чемпионское мышление. И мы сойдемся за титулы еще раз», — отметил Энтони.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа назвал причиной своего поражения от Руиса лаки-панч.

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