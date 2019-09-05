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Руис — Джошуа: первая дуэль взглядов перед боем-реваншем (видео)
В городе Эд-Дирийя (Саудовская Аравия) состоялась первая дуэль взглядов перед боем-реваншем за чемпионские титулы по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе между мексиканцем Энди Руисом (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение).
Мероприятие стало первым официальным после сенсационного поражения Джошуа от Руиса 1 июня на ринге знаменитой арены Madison Square Garden в Нью-Йорке. Мексиканец вел себя уверенно, порой даже слишком, и одаривал британца лишь насмешливыми взглядами.
«Я понимаю, что Энтони стал сильнее. Он голоден и хочет вернуть себе пояса. Он тяжело тренируется, но то же самое можно сказать и обо мне. Я собираюсь стать еще лучше и увезти все титулы домой в Мексику. И обязательно выиграю — так же, как сделал это 1 июня», — заверил Энди.
Более сдержанным был Джошуа. «Это все будет продолжаться до 7 декабря, после чего Энди обязан будет поставить на кон свои пояса. Два воина сойдутся в битве и только лучший выйдет с ринга победителем. Звание чемпиона — это не просто пояса, должно быть чемпионское мышление. И мы сойдемся за титулы еще раз», — отметил Энтони.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа назвал причиной своего поражения от Руиса лаки-панч.
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