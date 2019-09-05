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Какая пара: Вера Брежнева и Константин Меладзе восхитили сеть чувственным фото
Знаменитая звездная пара певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе восхитили поклонников редким семейным фото. Снимок с любимой Меладзе опубликовал на своей официальной странице в Instagram. На чувственном черно-белом фото супруги запечатлены в объятиях друг друга.
«Когда я слышу музыку»…❤, — написал Меладзе под фото.
Поклонники пришли в восторг от семейного фото, засыпали пару комплиментами и пожеланиями любви и счастья.
Напомним, слухи о романе Веры Брежневой, тогда еще солистки группы «ВИА Гра» и продюсера возникли еще задолго до свадьбы. Они тайно поженились в Италии в 2015 году. Супруги не скрывают личную жизнь, но и не афишируют. Они редко появляются вместе на публичных мероприятиях и не балуют поклонников семейными снимками.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Ирина Билык умилила сеть семейным фото с мужем и подросшим сыном.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!