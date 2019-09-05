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Шоу-бизнес

Какая пара: Вера Брежнева и Константин Меладзе восхитили сеть чувственным фото

17:07 5 сентября 2019 20
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая звездная пара певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе восхитили поклонников редким семейным фото. Снимок с любимой Меладзе опубликовал на своей официальной странице в Instagram. На чувственном черно-белом фото супруги запечатлены в объятиях друг друга.

«Когда я слышу музыку»…❤, — написал Меладзе под фото.

Поклонники пришли в восторг от семейного фото, засыпали пару комплиментами и пожеланиями любви и счастья.

Напомним, слухи о романе Веры Брежневой, тогда еще солистки группы «ВИА Гра» и продюсера возникли еще задолго до свадьбы. Они тайно поженились в Италии в 2015 году. Супруги не скрывают личную жизнь, но и не афишируют. Они редко появляются вместе на публичных мероприятиях и не балуют поклонников семейными снимками.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Ирина Билык умилила сеть семейным фото с мужем и подросшим сыном.

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