Мужу нравится, когда я без одежды: Вера Брежнева сделала откровенное признание

Шоу-бизнес

Популярная певица Вера Брежнева, которая давно ведет здоровый образ жизни и обладает прекрасной фигурой, раскрыла секреты своей красоты. Звезда впервые украсила обложку глянцевого журнала Vogue и дала откровенное интервью. На фото 37-летнеяя Вера позирует естественно — смеясь и не скрывая морщин. Певица говорит, что не переживает из-за этого и не боится стареть. От комплексов она избавилась благодаря психологам, а уверенность в собственной красоте ей внушил любимый муж, композитор и продюсер Константин Меладзе.

Вера росла гадким утенком. Ее упитанная фигура была далека от модельных стандартов, она носила огромные очки и провинциальную короткую стрижку. Даже когда девушка прошла кастинг и стала участницей самого сексуального трио «ВИА Гра», полчуила множество титулов и обложек журналов, Брежнева не ощущала себя красивой. Свое отражение в зеркале она полюбила только сейчас.

«Никогда не чувствовала себя такой красивой, как сейчас, в 37 лет. Никогда не была так довольна собственным отражением и так уверена в себе, даже при том количестве титулов „Самая красивая…“, которые я получала за все годы, что нахожусь на сцене. Читатели одного известного мужского журнала присваивали мне это звание трижды. Чувствовала ли я себя королевой красоты? Я об этом даже не задумывалась. Меня спрашивали: каково это — быть самой красивой? Я не знала. Тогда я больше концентрировалась на недостатках. И только в последние годы стала осознавать, что в этой неидеальности наша красота», — призналась она в интервью журналу.

Вера не скрывает, что уверенность в себе ей придал Константин Меладзе, свадьба с которым состоялась в Италии четыре года назад. Брежнева признается, что после развода она слишком много на себя взвалила, превратившись в ломовую лошадь, которая пашет без выходных.

«Да, я сильная, но иногда хочу быть слабой рядом с сильным мужчиной. Мне нравится, когда мужчина ухаживает за женщиной, когда он делает ей комплименты и позволяет ей чувствовать себя особенной. Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал мое фото с подписью: „Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей…“ После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет», — раскрыла интимные подробности певица.

Она также призналась, что склонна к полноте, поэтому очень много работает над своим телом: она не ест сахар, продукты с лактозой, регулярно занимается спортом (пилатес, тренажеры для спины, бассейн). Ухаживать за лицом ей помогает профессиональный косметолог. Но кроме легких чисток, улажняющих и питательных масок, моделирующих массажей она ничего не делает — не колет ботокс, не использует филлеры.

«С 33 лет делаю плазмолифтинг где-то раз в полгода. Мне нравятся скульптурирующие массажи лица, легкие чистки, периодически делаю процедуру HydraFacial. Практикую уход в лайт-режиме, никаких агрессивных процедур», — заверила Вера Брежнева.

О том, как создать фигуру мечты ранее «ФАКТАМ» рассказывала известный фитнес-тренер Анита Луценко. А блондинка из «Дизель Шоу» Яна Глущенко поделилась, как востанавливала фигуру после родов.

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