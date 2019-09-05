Клуб потребителей

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Бесконтрольное использование антибиотиков в пищевой промышленности вызывает болезни и антибиотикорезистентность, которую Всемирная организация здравоохранения уже официально признала глобальной угрозой здоровью человека и продовольственной безопасности. Такое заявление сделал автор петиции, управляющий акционер компании EPIKUR Алексей Коваленко.

По данным ВОЗ, объем используемых в ветеринарии антибиотиков для продуктивных животных, птицы и аквакультуры на сегодняшний день более чем в 2 раза превышает объем лекарственных средств, применяемых в медицине. Бесконтрольное использование антибиотиков привело к появлению бактерий, устойчивых к антибактериальным препаратам и передачи таких генов-переносчиков человеку.

К примеру, выращивание курицы с антибиотиками упрощает жизнь производителю: птица растет быстрее, больше весит и реже болеет. Это заметно удешевляет производство, а цена для потребителя снижается. Но когда курица ест корм с содержанием антибиотиков, в ее организме формируются устойчивые к антибиотикам бактерии. Вместе с курятиной, как и с любым другим мясом, выращенным с использованием антибиотиков, они попадают в человеческий организм. Из-за этих бактерий снижается иммунитет, нарушается обмен веществ, появляются аллергия, отеки, дерматит, дисбактериоз и другие заболевания. Но самое главное — развивается устойчивость к антибиотикам, когда они просто-напросто перестают действовать.

К сожалению, эту угрозу усиленно пытаются скрыть фармацевтическое лобби и многие производители. Но несмотря на их активное сопротивление, еще в 2006 году Евросоюз вынес запрет на их использование в животноводстве для профилактики и стимуляции роста.

«Мы показали обществу, что такая проблема есть, и не только в Украине, она давно в фокусе повестки дня всего мирового сообщества. И Украине следует присоединиться к части цивилизованного мира и на своей территории также включится в решение этой задачи. Компания „Эпикур“ за два года смогла получить устойчивые результаты выращивания куриного мяса без использования антибиотиков. Это реально, но требует усилий, четкой программы, большой воли компании и дисциплины» — уверен Алексей Коваленко.

Генеральный директор ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» Алина Сыч уверена, что в производстве продуктов питания на первое место всегда нужно ставить здоровье потребителя.

Директор по развитию и собственник компании «Сирион» Татьяна Илларионова обратила внимание на то, что дети могут оказаться на грани экологической катастрофы из-за продуктов, для производства которых применялись антибиотики: «В Украине эта тема не является топовой для СМИ, но в развитых странах это то, чем „дышит“ общество. Проблема резистентности к антибиотикам очень глубока, и решать ее нужно на государственном уровне».

Мнение коллеги полностью разделяет Алексей Коваленко. Он уверен, проблему антибиотикорезистентности нужно решать сообща — государству, обществу и производителям!

Поддержать петицию можно по ссылке.

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