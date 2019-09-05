Украина

Полиция нагрянула с обысками к руководителям "Укрэнерго"

Сотрудники Национальной полиции Украины 5 сентября проводят обыски в домах 5 руководителей национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

«Проводятся обыски в жилищах пяти руководителей „Укрэнерго“ высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании», — говорится в нем.

При этом в пресс-службе не уточняют имена руководителей, у которых проводятся обыски.

Отмечается, что руководство и работники «Укрэнерго» выполняют все требования правоохранителей и оказывают полное содействие при выполнении следственных действий.

Также сотрудники Национальной полиции проводят обыски в центральном офисе национальной энергетической компании «Укрэнерго» после того, как «Укрэнерго» оштрафовали на 1,7 млн гривен.

Как сообщили в пресс-службе компании, разрешение на обыски дал Печерский райсуд Киева почти четыре недели назад (12 августа) в уголовном производстве, которое было открыто десять месяцев назад — в октябре 2018 года.

Позднее в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины сообщили, что разоблачили «схему» присвоения должностными лицами ГП «НЭК «Укрэнерго» государственных средств.

«В рамках уголовного производства были установлены и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для нужд предприятия. По предварительным данным сумма ущерба составляет более 40 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 26 июля 2019 государственное предприятие «Гарантированный покупатель» направило в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о взыскании авансового платежа с ГП «НЭК «Укрэнерго» в размере 1,58 миллиарда гривен.

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