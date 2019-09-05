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Спустя полвека снова на рушничок: в Одессе супруги отметили золотую свадьбу, расписавшись второй раз (фото)
В Одессе Ольга и Николай Яцынюк повторно сыграли свадьбу через 50 лет после первого бракосочетания. Такой сюрприз преподнесла родителям на золотую свадьбу их дочь. Говорит, хотела, чтобы мама с папой вновь ощутили незабываемые эмоции — как в молодости, когда впервые поклялись друг другу в верности.
В Малиновском отделе РАГСа «молодожены» стали на тот самый рушник, который был на торжественной церемонии регистрации их брака ровно полвека назад. Собравшихся до слез тронуло, когда Ольга и Николай, прожившие много лет в радости, преодолев немало жизненных препон, опять обменялись кольцами и сказали друг другу «да».
Будущие муж и жена познакомились в 1965 году в Луцком музыкальном училище, где учились четыре года. Студенческая любовь переросла в глубокое взаимное чувство на всю жизнь.
«Ныне они заслуженные педагоги, лауреаты многочисленных городских, республиканских и международных конкурсов, члены жюри всех одесских музыкальных смотров и конкурсов. Всю свою жизнь посвятили музыкальному развитию юных одесситов», — рассказала дочь юбиляров.
Как сообщили в региональном управлении юстиции, церемония повторного бракосочетания в рамках услуги «Юбилейное свадьбы» возможна на всей территории Украины.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как одесский полицейский креативно сделал предложение любимой девушке в день ее рождения. Мужчина организовал настоящее шоу, причем без отрыва от места службы. А помогли ему коллеги и друзья.
«ФАКТЫ» также писали, как в Одессе боец ООС сделал предложение девушке-полицейской прямо на плацу перед строем.
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