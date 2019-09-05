Общество и люди

Спустя полвека снова на рушничок: в Одессе супруги отметили золотую свадьбу, расписавшись второй раз (фото)

В Одессе Ольга и Николай Яцынюк повторно сыграли свадьбу через 50 лет после первого бракосочетания. Такой сюрприз преподнесла родителям на золотую свадьбу их дочь. Говорит, хотела, чтобы мама с папой вновь ощутили незабываемые эмоции — как в молодости, когда впервые поклялись друг другу в верности.

В Малиновском отделе РАГСа «молодожены» стали на тот самый рушник, который был на торжественной церемонии регистрации их брака ровно полвека назад. Собравшихся до слез тронуло, когда Ольга и Николай, прожившие много лет в радости, преодолев немало жизненных препон, опять обменялись кольцами и сказали друг другу «да».

Будущие муж и жена познакомились в 1965 году в Луцком музыкальном училище, где учились четыре года. Студенческая любовь переросла в глубокое взаимное чувство на всю жизнь.

«Ныне они заслуженные педагоги, лауреаты многочисленных городских, республиканских и международных конкурсов, члены жюри всех одесских музыкальных смотров и конкурсов. Всю свою жизнь посвятили музыкальному развитию юных одесситов», — рассказала дочь юбиляров.

Как сообщили в региональном управлении юстиции, церемония повторного бракосочетания в рамках услуги «Юбилейное свадьбы» возможна на всей территории Украины.

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«ФАКТЫ» также писали, как в Одессе боец ООС сделал предложение девушке-полицейской прямо на плацу перед строем.

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