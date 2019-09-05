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Известная телеведущая в третий раз стала мамой
Известная актриса и телеведущая Тала Калатай в третий раз стала мамой. 4 сентября в столичном перинатальном центре она родила дочь. Об этом сообщила Тала на своей в Facebook. Счастливая мама опубликовала бирку из роддома и трогательно поприветствовала девочку.
«Привіт, наша, крихітко! Ну, здравствуй, наше неожиданное и такое долгожданное счастье! Chemi gogo❤ Chemi Eka❤ Наша Экатеріне❤ Ти так влучно злавіювала між днями народженнями брата та сестри))) Вірніше, ти перечекала)) Наша мудра дівчинка», — написала Калатай.
Отец девочки — второй муж телеведущей, грузинский бизнесмен Лаша Шихашвили, который ради любимой переехал в Украину. Пара поженилась в апреле 2019 года.
От первого брака у Талы также есть дочь и сын.
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