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Давно замужем: беременная Мария Миронова раскрыла тайну личной жизни
Известная российская актриса Мария Миронова, которая в 46 лет во второй раз станет мамой, немного приоткрыла тайну личной жизни и впервые рассказала о муже. Дочь знаменитого артиста Андрея Миронова возмущена слухами вокруг ее персоны. Особенно после того, как в СМИ появилась информация о ее новом избраннике и о том, что Мария забеременела с помощью процедуры ЭКО.
Избранником актрисы и отцом ее ребенка называют бизнесмена из Греции. Якобы они счастливы вместе уже пять лет, а поженились в прошлом году. Свадьбу играли на живописном острове Санторини.
«Полнейшая чушь! Когда я сочту нужным рассказать, кто папа малыша, тогда и расскажу. Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем. Супруг никакого отношения к кинопроизводству не имеет», — лишь сказала Миронова.
В посте в Instagram опровергла информацию СМИ и призвала не верить желтой прессе.
Сейчас актриса наслаждается отдыхом в Греции. Вместе с любимым она путешествует по стране, посещая древние города и делится своими впечатлениями. На одном из снимков она частично засветила лицо своего мужчины.
Мария с особым трепетом оберегает личную жизнь и не комментирует романы. Актриса была замужем за бизнесменом Игорем Удаловым, в браке с которым родился сын Андрей. Сейчас ему 27 лет. Вторым мужем актрисы был Дмитрий Клоков.
Также Марии приписывали роман с актером Алексеем Макаровым, с которым она якобы сыграла тайную свадьбу. Но мать актрисы Екатерина Градова это опровергала.
«Честно скажу, разговоры про Машу и Алексея надоели до жути. Это все неправда. А кто настоящий отец ребенка, я вам никогда не скажу!» — говорила Градова.
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