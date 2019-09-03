Давно замужем: беременная Мария Миронова раскрыла тайну личной жизни

Шоу-бизнес

Известная российская актриса Мария Миронова, которая в 46 лет во второй раз станет мамой, немного приоткрыла тайну личной жизни и впервые рассказала о муже. Дочь знаменитого артиста Андрея Миронова возмущена слухами вокруг ее персоны. Особенно после того, как в СМИ появилась информация о ее новом избраннике и о том, что Мария забеременела с помощью процедуры ЭКО.

Избранником актрисы и отцом ее ребенка называют бизнесмена из Греции. Якобы они счастливы вместе уже пять лет, а поженились в прошлом году. Свадьбу играли на живописном острове Санторини.

«Полнейшая чушь! Когда я сочту нужным рассказать, кто папа малыша, тогда и расскажу. Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем. Супруг никакого отношения к кинопроизводству не имеет», — лишь сказала Миронова.

В посте в Instagram опровергла информацию СМИ и призвала не верить желтой прессе.

Сейчас актриса наслаждается отдыхом в Греции. Вместе с любимым она путешествует по стране, посещая древние города и делится своими впечатлениями. На одном из снимков она частично засветила лицо своего мужчины.

Мария с особым трепетом оберегает личную жизнь и не комментирует романы. Актриса была замужем за бизнесменом Игорем Удаловым, в браке с которым родился сын Андрей. Сейчас ему 27 лет. Вторым мужем актрисы был Дмитрий Клоков.

Также Марии приписывали роман с актером Алексеем Макаровым, с которым она якобы сыграла тайную свадьбу. Но мать актрисы Екатерина Градова это опровергала.

«Честно скажу, разговоры про Машу и Алексея надоели до жути. Это все неправда. А кто настоящий отец ребенка, я вам никогда не скажу!» — говорила Градова.

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