Огненное шоу и выступление силачей: куда пойти в выходные в Киеве

Шоу-бизнес

Осень в Киеве радует нас погожими днями. Поэтому грех не воспользоваться хорошей погодой и не отправиться на прогулку. Тем более что есть куда пойти. В ближайшие выходные Киев празднует день рождения Андреевского спуска. Также в столичном Гидропарке в субботу, 7 сентября, пройдет фестиваль огненного и циркового искусства Burnin' Kyiv Fest. На мероприятие можно попасть с 12:00 до 23:00, но самое интересное оставили «на закуску» — на вторую половину дня.

В программе фестиваля:

- мастер-классы от артистов — «дрессировщиков» огня, а также профессионалов, создающих спецэффекты для телепередач и кино, — в 18:00;

- будут состязаться в мастерстве специалисты огненного жанра — 19:00;

- состоится феерическое и незабываемое гала-шоу участников фестиваля — в 20:30.

Место проведения: станция метро «Гидропарк», выход в сторону аттракционов и бывшего ресторана «Охотник», автостоянка.

А в другом парке, «Муромец» (с 11:00 до 22:00 на территории X-PARK), 7 сентября намечается праздник силы и свершений. Здесь выступят сильнейшие спортсмены, пройдут разнообразные соревнования. Кроме того, гостям предложат активности для всей семьи под зажигательную музыку. О такой перспективе семейного отдыха сообщили организаторы Muromets Fest Kyiv Edition. На фестивале можно будет встретить силача Василия Вирастюка, чемпиона мира по стронгмену Сергея Конюшка, рекордсмена Guinness World Records Олега Тягнизуба и других.

В программу включены мастер-классы по спортивным дисциплинам, звездный футбольный матч и детский чемпионат. Покажут зрелищное шоу бодибилдеров, аматоры-стронгмены будут сражаться за кубок, устроят шоу «бензопила», один из силачей потянет сразу пять фур весом более 42 тонн (!). В парке собираются установить не один национальный рекорд — на воде, верхом на «железном коне». А еще предусмотрены мотошоу стантрайдеров Украины, детские соревнования на самокатах, ярмарка от отечественных дизайнеров, квесты, концерт и многое другое.

Тем временем в выходные уже можно будет оценить новую лестницу, которую помог соорудить один из столичных меценатов: теперь на Аллею художников можно спуститься от Андреевской церкви по удобным ступенькам. Лестница создана по тому же принципу, что и от Пейзажки до урочища Кожемяки: на сборной железобетонной конструкции закреплены деревянные ступени. В вечернее время здесь будет светло, LED-подсветкой оснащены даже перила. Новая конструкция стала частью маршрута, который проходит через парк «Владимирская горка». Вскоре завершится реконструкция второй его очереди. Там уже вымощены дорожки, смонтировано освещение, установлена система видеонаблюдения. В этой зоне отдыха также разместили две новые беседки и реконструировали старую (а склон под ней укрепили подпорными стенами).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали и о других мероприятиях, которые можно посетить в Киеве в эти выходные. Например, горожан приглашают на «Осінній ярмарок народного мистецтва» и фестиваль «Зустрінь друга».

Напомним, что летом в киевском Гидропарке проводили масштабную уборку. В частности, привели в порядок «спящего великана» — всем известный Венецианский остров между двумя берегами.

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