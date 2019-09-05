Мир

"Шаровая" акция чуть не превратилась в побоище в российском Владикавказе (видео)

В сети показали видео, снятое в одном из магазинов российского Владикавказа. На видео видно, как покупатели бросаются на акционный товар, расталкивая друг дркга. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

«Владикавказ, магазин одежды, акция: одна вещь — один рубль. Пострадавших нет», — говорится в сообщении канала.

Как писали «ФАКТЫ», подобное поведение россиян не является редкостью. Так, в январе в Санкт-Петербурге посетители кафе подрались в очереди за шаурмой. В сети опубликовали записи с камер видеонаблюдения.

Незадолго до этого в российском Курске местная ячейка партии ЛДПР устроила раздачу бесплатных конфет местным жителям. За дармовыми сладостями образовались очереди и давка, доходившая до драки.

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