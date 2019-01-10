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Мир

В России устроили жесткую драку в очереди за едой (видео)

14:18 10 января 2019   313
драка
Инф. «ФАКТОВ»

В Санкт-Петербурге посетители кафе подрались в очереди за шаурмой. Запись с камер видеонаблюдения появилась на канале YouTube.

Напомним, недавно в российском Курске местная ячейка партии ЛДПР устроила раздачу бесплатных конфет местным жителям. За дармовыми сладостями образовались очереди, давка, доходившая до драки.

На ролике можно увидеть, как в очереди у кассы в питерском кафе начинается драка. Один из мужчин бьёт другого в лицо, тот падает на пол. В конфликт вступают ещё двое посетителей. Затем один из дерущихся укладывает всех на пол, берёт стул и начинает избивать им всех гостей заведения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перед Новым годом в В центре Одессы на Дерибасовской два Деда Мороза не поделили место под елкой. На глазах у изумленной публики, в том числе и детей, они устроили драку. Также сообщалось о драке водителей маршруток в Ровно. Утром, когда люди спешили на работу, маршрутчики на глазах у пассажиров устроили драку.

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