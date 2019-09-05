В Турине украинские патриоты творчески доработали "мурал", посвященный боевику Захарченко (фото)

Украина

В итальянском Турине украинские патриоты творчески доработали «фреску» с изображением бывшего главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко. Фото измененного изображения опубликовал народный депутат Украины Владимир Арьев.

«Есть наши художники в Италии! Я вчера постил статью из итальянского журнала о посвященном Захарченко мурале в Турине. Теперь он, мурал, творчески доработан. Можно сказать, завершенная композиция», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», на днях «фреска» с изображением ликвидированного главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко появилась в одном из парков в Италии. Тогда же СМИ сообщили о том, что в Италии действует некое представительство террористической организации «ДНР».

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