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Прорубили голову металлическим ключом: под Одессой пострадал прибывший на вызов полицейский
В четверг, 5 сентября, в Одесской области полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из почтовых учреждений села Нерубайское Беляевского района. Для урегулирования конфликта на место прибыли сотрудники Усатовского отдела полиции.
«На месте происшествия, в ответ на просьбу успокоится и разойтись, один из присутствующих бросил в голову полицейского металлическим балонным ключом. В результате инцидента полицейского с рубленым ранением головы доставили в медицинское учреждение», — рассказал начальник Усатовского отделения полиции Игорь Панченко.
По указанному факту начато уголовное производство. Правонарушителю сообщили о подозрении по статье «умышленное нанесение правоохранителю легких или средней тяжести телесных повреждений во время выполнения служебных обязанностей».
Санкции статьи предполагают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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