Происшествия

Прорубили голову металлическим ключом: под Одессой пострадал прибывший на вызов полицейский

В четверг, 5 сентября, в Одесской области полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из почтовых учреждений села Нерубайское Беляевского района. Для урегулирования конфликта на место прибыли сотрудники Усатовского отдела полиции.

«На месте происшествия, в ответ на просьбу успокоится и разойтись, один из присутствующих бросил в голову полицейского металлическим балонным ключом. В результате инцидента полицейского с рубленым ранением головы доставили в медицинское учреждение», — рассказал начальник Усатовского отделения полиции Игорь Панченко.

По указанному факту начато уголовное производство. Правонарушителю сообщили о подозрении по статье «умышленное нанесение правоохранителю легких или средней тяжести телесных повреждений во время выполнения служебных обязанностей».

Санкции статьи предполагают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне в Одессе горел очередной крупный рынок — «Черемушки», что на юго-западном жилом массиве Одессы. Клубы густого дыма и резкий запах гари мгновенно распространились на окрестные кварталы.

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